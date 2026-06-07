◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）レギュラーシーズン（RS）1位の神戸が同3位の東京ベイを22―13で破り、リーグ創設5季目で初優勝を果たした。旧トップリーグの18年シーズン以来のタイトル獲得で、アーリーエントリーから主力に定着したFB上ノ坊駿介（22）は「緊張したが無事優勝でき、レンズさん（デイブ・レニー・ヘッドコーチ）を送り出せてうれし