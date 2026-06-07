俳優の鈴木福（21）が、6日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。デビューについて明かした。「親が芸能界好きだった？」の質問に「僕に関しては『いないいないばあっ！』っていうNHKの教育番組をすごく楽しそうに見ている僕を見て…。踊ってたりしてたんですよ、テレビの前で。いつか出してあげたらいいなー、思い出になるなーと思って、今の事務所に応募して、それで僕が入っ