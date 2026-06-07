お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多大吉が、6日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。ゲストの俳優の鈴木福（21）からの情報に驚きを隠せなかった。鈴木は1歳半でNHK・Eテレ「いないいないばあっ！」に出演し、デビューして20年になるという。「いないいないばあっ！」について博多大吉は「あれ、みんなで踊ろうとか言って、全然踊らんもんね。子どもたち適当やからね」とツッ