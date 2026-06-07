仲野太賀×吉岡里帆 特別座談喪失の先に見えた、夫婦の光。 小一郎（こいちろう）の誠意に触れ、積年の憎しみを捨て去った慶（ちか）。 心を通わせ、“真の夫婦（めおと） ”になった２人をこれまで何度も共演している仲野太賀さんと吉岡里帆さんが演じています。 夫婦の歩みと今後について、２人の息の合ったトークをお届けします。 ※『NHK大河ドラマ・ガイド豊臣兄弟！後編』より 『NHK大河ドラマ・ガイド