6月7日、東京競馬場で行われた9R・香港ジョッキークラブトロフィー（3歳上2勝クラス・芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ゴーラッキー（牡3・美浦・黒岩陽一）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にコンフォルツァ（牡4・栗東・松永幹夫）、3着にマイネルアレス（牡4・美浦・相沢郁）が入った。勝ちタイムは1:57.9（良）。2番人気で戸崎圭太騎乗、ビーオンザカバー（牡4・美浦・伊藤圭三）は、6着敗退。【安田記念】ユタカマジ