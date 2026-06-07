作家の乙武洋匡氏が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「乙武洋匡の情熱教室」を更新し、ＳＮＳで「余命半年の校長」というアカウントで注目を集めるたかゆきさんをゲストに迎え、対談を行った。たかゆきさんは中学校の元校長で現在６４歳。６１歳の時に大腸がんが判明。肝臓にも転移し、昨年、余命半年と宣告された。しかしたかゆきさんは孫が成人する８４歳まで生きると決意し、息子に手伝ってもらいながらＳＮＳの投稿を