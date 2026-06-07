6月7日、東京競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（芝1600m）は、F.ゴンサルベス騎乗の4番人気、ソニックライン（せん5・美浦・浅利英明）が勝利した。クビ差の2着にスワローシチー（牡4・美浦・相沢郁）、3着に2番人気のタイセイフレッサ（牝3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:32.8（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ゴディアーモ（牝3・美浦・森一誠）は、4着敗退。【動画】良血ソニックラインが快勝…姉はソングライ