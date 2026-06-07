広島の岡本駿投手（２３）が７日のオリックス戦（マツダ）で投打に活躍し、自己最長タイとなる７回４安打２失点でチームトップタイの今季４勝目（３敗）を挙げた。打ってもプロ初打点、プロ初安打を記録。チームを５―２の勝利と交流戦初のカード勝ち越しに導いた。マウンドでは３回まで無安打投球。４回に一死満塁のピンチを招き、山中の適時内野安打と紅林の犠飛で２点を失ったものの、それ以上の失点は許さなかった。６回二