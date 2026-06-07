6月7日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、D.レーン騎乗の1番人気、ジョドレルバンク（牡2・美浦・武井亮）が快勝した。2馬身差の2着にレオンティウス（牡2・美浦・田中勝春）、3着にサノノキセキ（牡2・美浦・尾形和幸）が入った。勝ちタイムは1:48.1（良）。2番人気で戸崎圭太騎乗、シアルナーレ（牡2・美浦・田中博康）は、9着敗退。【動画】断然人気ジョドレルバンクがデビューV…エフフォーリア産駒単勝1