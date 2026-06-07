新体制に手応えだ。カーリングの日本選手権初日（７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子１次リーグ初戦が行われ、世界選手権４位のロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、ＧＲＡＮＤＩＲに９―２で快勝。第５エンド（Ｅ）に４点を奪うなど、試合を優位に進めた。異例の６月開催ということもあり、アイスの状態が変わりやすい難コンディション。スキップ・藤沢五月が「対戦相手よりも霜をいかに制するか」と明かすような状況下でも、各選