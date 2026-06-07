6月7日、阪神競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（牝・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、ケイツーリーブル（牝3・美浦・千葉直人）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のリアンドゥクール（牝3・栗東・佐藤悠太）、3着に2番人気のアロマフェリス（牝4・栗東・辻野泰之）が入った。勝ちタイムは1:52.5（稍重）。【動画】豪脚一閃！後方からゴボウ抜き…阪神7R測ったように届く坂井瑠星騎乗の3番人気、ケイツーリーブルが驚異