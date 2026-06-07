イ・ガンイン（25）は、アトレティコ・マドリードのユニフォームに着替えるか。現在、所属しているパリ・サンジェルマン（以下、PSG）が彼を容易に手放さないという主張が出ている。【関連】韓国メディアも退団勧めるイ・ガンイン去る6月6日、PSGのニュースを扱う『カルチャーPSG』は、「イ・ガンインは、合理的な価格で移籍できるだろうか。スペインのメディアによると、韓国代表の攻撃的ミッドフィルダー、イ・ガンインは今年の