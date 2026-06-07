【モデルプレス＝2026/06/07】Dream Ayaが6月6日、自身のInstagramを更新。髪を切った娘の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳LDH所属美女「そっくり」と話題の長女顔出し◆Dream Aya、髪の毛を切った娘公開Ayaは「髪の毛切ったテンテン」と、娘の髪型が変わったことを報告。「サラーんラップだよ もしくは たーらこー」とユーモアたっぷりにつづり、額の真ん中でまっすぐに切り揃えられた、ぱっつん前髪のおかっぱヘアに