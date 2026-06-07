◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、昨年大会覇者の蝉川泰果（アース製薬）は３１位で出て５バーディー、２ボギーの６８で通算イーブンパーの１６位で終えた。出だし１番、２番と連続で伸ばし、６番パー５で３つ目のバーディーを奪取。８番でボギー後、１３番は４メートル、１６番は７メート