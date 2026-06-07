◆ソフトボールニトリＪＤリーグ・第８節第２日（７日、群馬・宇津木スタジアムほか）東西リーグの交流戦が行われ、東地区２位のビックカメラ高崎が西地区４位のシオノギに１８―１で大勝し、連敗を３で止めた。米国出身右腕のカーリー・フーバーが６回１失点、被安打３、８奪三振の力投で今季東地区トップの１０勝目。打っては２―０の３回１死、２１年東京五輪金メダルメンバーで５番ＤＰ・藤田倭が左越えの満塁本塁打で勝