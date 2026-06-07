タレント・ほしのあき（４９）の最新姿が反響を呼んでいる。７日までに自身のインスタグラムを更新し、「ヘアセットして大好きなお友達のバースデーパーティへ（腕が赤いのは何でだろぅ）」とつづり、黒のキャミソールを着て巻き髪にセットした姿をアップしたほしの。動画内では脇見せポーズやアヒル口の表情で、若々しい近影を披露している。この投稿にフォロワーからは「５０前とは思えないですね」「うわぁ…」「凄いず