◆カーリング日本選手権第１日（６月７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）開幕して女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、グランディールと対戦し、９ー２で勝利し、好スタートを切った。２―２で迎えた第５Ｅで相手のミスを見逃さず大量４点を奪取。第６Ｅ（２点）、第７Ｅ（１点）で連続スチールしたところで相手が負けを認めて握手を交わした。日本では過去にあまりない６月開催。午前の公式練習