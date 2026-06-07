２日、官庁ダムで撮影したチュウヒ。（懐来＝新華社配信／郭連友）【新華社懐来6月7日】中国河北省張家口市懐来県の官庁ダムで2日、空を舞うチュウヒの姿がカメラに捉えられた。２日、官庁ダムで撮影したチュウヒ。（懐来＝新華社配信／郭連友）２日、官庁ダムで撮影したチュウヒ。（懐来＝新華社配信／郭連友）２日、官庁ダムで撮影したチュウヒ。（懐来＝新華社配信／郭連友）２日、官庁ダムで撮影したチュウヒ。（懐来＝新華