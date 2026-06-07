第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）は、8日から第1代表決定トーナメント2回戦が始まる。12年連続37度目の本戦出場を狙うNTT西日本は、経験豊富な辻本勇樹捕手（30）が健在。台頭してきた若手投手陣を引っ張り、激戦区を突破する。「まずは代表権を取ること。今年はいろんなピッチャーが投げることになると思うので、そこは楽しみでもあります」先発陣の一角として、入社2