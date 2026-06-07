◇カーリング・日本選手権第1日（2026年6月7日横浜BUNTAI）女子1次リーグ初戦が行われ、3年ぶりのV奪回を狙う前回3位のロコ・ソラーレはグランディールを9―2で退け、白星発進した。大量失点危機の第4エンドを2失点でしのぎ、2―2の第5エンドに4得点で突き放した。第7エンド終了後に相手がコンシード。スキップの藤沢五月は「対戦相手というより霜をいかに制すかという試合だった。ピンチもある中で我慢して4点取れたのが