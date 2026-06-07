お笑いコンビ、ダウンタウンの浜田雅功（63）が7日、独自のプラットフォームでコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で、緊急生配信を行った。大阪・吹田市の万博記念公園で開催された「ごぶごぶフェスティバル」に出演後に開始。「DOWNTOWN＋」の公式Xは「ごぶごぶフェス」にハッシュタグを付けた後「終了直後の楽屋からお届けします」と記載。さらに「“終わりたてホヤホヤ”の声を、生配信でお届けします！