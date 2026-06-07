デビューからわずか1年でメジャー誌の表紙を席巻中！グラビア界のニュースター・郄野真央さんの1st写真集（税込み3630円、講談社）が7月29日にリリース。誌面カットが公開されました。【写真】もぐもぐタイムもかわいい郄野真央さん雪のように白い肌と目を奪うダイナマイトボディ、そして22歳という年齢を超えた妖艶な眼差しとポージングは、一度見たら忘れられない中毒性を放つ郄野さん。その圧倒的な表現力は