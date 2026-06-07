新たなN-BOXどうなる？ホンダは5月の決算発表において、ついに2028年の新型「N-BOX EV」の市場導入を予告しました。それでは、N-BOX EVの内容がどうなるのかを考えてみましょう。まず、考えるまでもなく、エンジン車である「N-BOX」からEVとなるN-BOX EVに引き継がれるものがあります。それが背の高いボディに左右スライドドアという、いわゆるスーパーハイトワゴンというスタイルです。【動画】超カッコイイ！ これがホンダ