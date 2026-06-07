きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第8話母の勧めで中学受験【編集部コメント】ちょっとちょっとちょっとーーーー！お2人ともすごく性格が悪いですよーーーー！お母さんもユイナちゃんやカズマくんのことを孫だと