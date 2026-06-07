子どもの入学準備は、成長を感じる大切な節目です。そのなかでもランドセル選びは、子どもにとって特別なイベントのひとつではないでしょうか。しかし、家庭の事情やママの判断によって、その時間が思わぬすれ違いを生むこともあるようです。『娘が生意気すぎて、イライラする。「ピンク色のものとか、ハートがついているランドセルがよかった」「なんでママが勝手に決めたの」と恨み言まで言ってくる。うちは貧乏だから、ランドセ