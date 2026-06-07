＜PIM Ladies Tournament事前情報（1日競技）箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72）＞大型ヒロインがまた一人ネクヒロデビューだ。2025年の全米女子オープンにも出場し、同年のプロテストファイナルまで進んだ木村葉月が初出場。「目標は優勝です」と主催者推薦で出場する一戦で堂々のデビュー戦Vを狙う。LPGAツアーにも新たなヒロイン おコメにガブ！？2003年5月生まれの23歳。ネクヒロでの同学年には久世夏乃香、藤川玲