＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞昨年覇者の?川泰果は、大会史上初の連覇には届かなかった。初日は「67」と好発進したものの、2日目、3日目でスコアを落とし、31位で最終日へ。この日は出だしの1番から連続バーディで滑り出し、5バーディ・2ボギーの「68」を記録したが、トータルイーブンパー・16位タイで大会を終えた。【写