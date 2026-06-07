新潟県内で去年1年間に生まれた子どもの数は前の年より361人少ない9580人で、15年連続で過去最少を更新しています。 また、1人の女性が一生のうちに何人の子どもを産むかをあらわす合計特殊出生率は0．01ポイント減り、1．13で過去最低となりました。 5月の知事選で子育て支援などに力を入れていると訴えていた花角知事。 【花角知事】 「我々の未来を担うこの子たちをしっかり育て上げることが、今を生きている我々大人の仕事