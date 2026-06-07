お笑いコンビ・アキナの山名文和（４５）が７日、大阪市内で、初の著書「しあわせは小走りでやって来る」（ヨシモトブックス）の出版記念イベントに妻で吉本新喜劇の俳優・宇都宮まき（４４）と出演した。山名が飼う保護犬の柴犬との暮らしや日々の散歩を通じ、感じたことをまとめ上げたエッセイ集。山名は「幸せになるって何やろ？みたいなことをずーっとぼんやり、数十年間考えてきたって気づいた。犬を引き取り、結婚して子