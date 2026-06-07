試合終了後、スタンドにあいさつする桐蔭学園の選手ら＝群馬県前橋市のアースケア敷島サッカー・ラグビー場高校ラグビーの第７４回関東大会は７日、群馬県前橋市の敷島サッカー・ラグビー場などで行われ、最上位のＡブロック決勝で桐蔭学園は国学院栃木に７─１４で逆転負けした。桐蔭学園は前半１５分にＷＴＢ大久保のトライで先制。７─０で前半を折り返したが、後半はミスや反則が響き、無得点に終わった。