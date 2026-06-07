お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基（５１）と岩尾望（５０）が７日、大阪市内で単独ライブ「フットボールアワー２６」（７月５日、東京・ルミネｔｈｅよしもと、同月１７日、大阪・なんばグランド花月）の取材会に出席した。２０１０年以来、１５年ぶりの復活となった昨年に続く２年連続の単独ライブ。後藤は「コロナの時に、テレビの収録が一切なくなった。『自分は何屋さんなのか？』と思った時に『僕は漫才師です