愛川町役場（資料写真）任期満了に伴う神奈川県・愛川町長選は９日、告示される。これまでに出馬表明しているのは、いずれも新人で、無所属で獣医師の今鉾君雄氏（６６）、無所属で元町議の茅大夢氏（３１）、無所属でバイク販売業の竹谷貴志氏（４９）、諸派で政治団体代表の森妙子氏（３７）＝表明順＝の４人。計画が進められている半原水源地跡地活用の方向性や地域活性化策などが主な争点となりそうだ。投開票は１４日。２