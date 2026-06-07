【モデルプレス＝2026/06/07】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、初のアリーナツアー「MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”」の追加公演を東京・国立代々木競技場 第一体育館にて6月6日〜7日にかけて開催。ここでは、6日公演の様子をレポートする。（※ネタバレあり）【写真】BMSGグループ、メンバー全員で肩を組み笑顔を弾けさせる仲睦まじい様子◆MAZZEL、初の全国アリーナツアー開催