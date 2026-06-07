【モデルプレス＝2026/06/07】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）より、第1弾出演アーティストが解禁された。【写真】嵐ラストライブ前日「news zero」粋な投稿◆「THE MUSIC DAY 2026」第1弾出演者「イイじゃん」「好きすぎて滅！」がバズり、2025年の紅白歌合戦に初出場。2026年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM!LKの出演が決定。