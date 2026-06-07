女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（58）が、インスタグラムで、「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）との家族ショットを公開した。「実家に戻ると、ワイワイして楽しい」2025年8月から、留学のため渡米していた大維志さん。現在は帰国しているようで、木下氏は26年6月4日のインスタグラムで、ジャガーさんと大維志さんとの3ショットを公開。こう明かした。「JJが美容室に行って来ました。少