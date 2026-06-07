スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、実家の納屋で見つかった、過去の両親のトラブルを物語る“真っ二つに割れた木札”の処分に怯える娘からの相談に、江原が日本の美学を交えた処世術をアドバイスしました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞ 実家の納屋に掛けられた木の