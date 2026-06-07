スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、実の母親との衝突をきっかけに幼少期からの親子関係の問題に気づき、これからは我が子が安心して帰ってこられる母でありたいと願う女性からのメッセージに、江原が深く共感しながらアドバイスを送りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーから