3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月18日（月）の放送では、翌日5月19日に33歳の誕生日を控えた藤澤に向けて寄せられた、生徒（リスナー）からの祝福メッセージや聖地巡礼の報告を紹介。さらに、藤澤がリスナーへ直接生電話を掛ける一幕がありました（※