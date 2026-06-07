夏の定番「しそ」 爽やかな香りと味で食欲を刺激してくれる、夏の定番薬味の「しそ」。今回は豚肉と一緒に炒めるレシピを紹介します。 味わいの深さが抜群「紫蘇バター醤油」定番、だからホッとする「甘辛醤油」シンプルだから素材が引き立つ「塩」ダブルでさっぱり「梅しそ」味バリエの豊富さが素晴らしい 「豚肉」と「しそ」を炒めるだけの割と簡単なレシピですが、その味バリエの豊富さはこの夏活躍してくれること間違いなし