英ロンドンに移住した元テレビ東京でフリーの秋元玲奈アナウンサー（４０）の近影が話題を呼んでいる。７日までに自身のインスタグラムを更新し、「花柄のワンピースなんて何年ぶり」とつづり、胸元がザックリ開いた赤い花柄の城ワンピースを着用した姿を披露した秋元アナ。ふわふわにセットしたミディアムヘアにジャケットを羽織り、かわいらしいワンピースを大人っぽく着こなしている。この投稿にフォロワーからは「花柄ワ