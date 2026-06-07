お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が、6日放送のTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にパーソナリティーとして出演。美大進学を決意したきっかけを明かした。土屋は今年4月、インスタグラムで春から美大に進学することを報告。自身が出演するニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）で、進学先が日本大学芸術学部であることを公表した。この日の番組では、ゲストの俳優