『KAMEN RIDER × PROJECT R.E.D. × SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026』（8月1日〜12日、東京ドームシティ プリズムホール）のイベント詳細が7日に発表され、チケット販売が始まった。【画像】『スーパーヒーロー夏祭り2026』5つのSPプログラム今年は3大ヒーローがひっきりなしに登場する5つのスペシャルプログラムが見どころ。中でも目玉は、熱いステージが期待される「SUPER SUMMER LIVE」で、May’n、BACK-ON、遠