【エルサレム＝福島利之】イスラエル中部の集落コハブ・ヤイル近くの給油所や周辺の計４か所で７日午前、発砲があり、救急当局によると、１人が死亡し、５人が重傷を負った。イスラエル軍などによると、２人組の男が給油所で発砲した後、車で移動しながら近くの集落を襲撃したという。２人は、中部のパレスチナ人集落タイベに住むイスラエル国籍のパレスチナ人とみられ、現場付近で治安部隊に射殺された。現場は、商都テルア