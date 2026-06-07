巨人、ロッテ、メジャーで活躍した沢村拓一氏（38）が、糸井嘉男氏（44）とGG佐藤氏（47）が司会のパーソルパ・リーグTV公式「月曜日もパテレ行き特別編筋肉スペシャル」に出演。徹底した筋トレに否定的な意見に対するまさかの対応を明かした。沢村氏は「瞬発力上げた方が野球のパフォーマンスにはいいと言うけど、筋肥大してから瞬発だと思ってる。車と一緒。フェラーリと日本車はどっちがエンジンデカいのかって話」と持