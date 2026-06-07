「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が7日夜、Xを更新。高市早苗首相陣営が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で他候補を中傷する動画を作成し投稿したとする疑惑などを報じた「週刊文春」報道をめぐり、高市氏サイドが「文春との訴訟を避ける」理由を推察した。「週刊文春」は昨年の自民党総裁選や今年の衆院選などで、高市首相陣営が他候補を中傷するような動画作成を男性に依頼し、大量に投稿さ