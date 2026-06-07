7月4日13時30分より放送される音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）の、第1弾出演アーティストが発表となった。 （関連：嵐、一つの区切りを迎えても続いていく縁ふとした言葉から感じる5人の変わらない関係性） 今回は、アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LKの14組が発表された。 第2弾出