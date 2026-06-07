北中米W杯に臨むサッカー日本代表は6月2日、成田空港から事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発。成田空港で見せた長友佑都（39）の装いがネット上で話題となっている。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 長友は出国前に行われた「出発セレモニー」に監督やチームメートとともに出席。日本代表の