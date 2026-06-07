シカゴ地域に拠点を置くファストフードレストランチェーンのPortillo’sは、6月3日に公式Instagramの投稿を更新。シカゴ・カブスの今永昇太（32）が同店のユニフォーム姿で登場するプロモーション画像を公開した。投稿では、Uber Eatsと連携した期間限定メニュー「Shota’s Lineup」を紹介。Maxwell Street Polish、クリンクルカットフライ、ドリンク、チョコレートケーキを組み合わ