５月３１日に山形県小国町の飯豊連峰に登山に出かけ、その後行方がわからなくなっていた青森県の７８歳の男性が、７日午後、救助隊によって発見されました。男性に大きなけがはなく、救助隊とともに自力で下山したということです。 行方がわからなくなっていたのは、青森県六戸町の無職の男性（７８）です。 男性は、５月３１日、小国町小玉川から飯豊連峰に入山していて、６月３日に下山する予定でしたが、連絡が取れなくなり行