【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月4日に放送される日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、出演アーティスト第1弾が解禁された。 ■中島健人、なにわ男子、NiziUらも出演 『THE MUSIC DAY』は櫻井翔が14年連続で総合司会を務め、総勢60組を超えるアーティストが、夏のはじまりを盛り上げる9時間半にもおよぶ音楽の祭典。今回出演が決定したのは、以下の14組。 「イイじゃん」「好きすぎ